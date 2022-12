Il Lecco ha chiuso un’operazione per il centrocampo. Pochi minuti fa c’è stata la firma di Carlo Martorelli, classe 1999, svincolato dopo l’ultima esperienza con la Paganese. Martorelli verrà presentato probabilmente domani, sono stati raggiunti tutti gli accordi fino al prossimo giugno. Una nuova opportunità in Serie C da sfruttare nel migliore dei modi.

foto: Logo Lecco