L’indiscrezione: Lecco, c’è sempre Celia per la fascia. E su Frigerio…

Come anticipato diversi giorni fa, il Lecco non smette di pensare a Raffaeleper la fascia sinistra. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi c’era già una trattativa avviata con la Spal, nelle ultime ore i discorsi sono ripartiti per il classe 1999. Il profilo piace molto, le uscite delle prossime ore in casa Lecco potrebbero aiutate a trovare una quadratura. Non ci sono ancora accordi per Celia, ma la situazione va seguita. Per quanto riguarda il centrocampista Frigerio il tentativo è in corso, il profilo piace molto, ma il muro del Foggia al momento è alto.Foto: logo Lecco