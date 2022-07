Il Lecce spinge sempre più per Federico Baschirotto, terzino destro classe 1996, una sorpresa (ormai non più tale) di diversi giorni fa. Baschirotto spinge giustamente per giocare in Serie A, il via libera non è lontano. Intanto, l’Ascoli punterà nuovamente su Ciciretti e c’è fiducia anche per la conferma del difensore Bellusci.

Foto: Sito Ascoli