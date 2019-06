L’indiscrezione: Lecce, sempre in agenda la missione per Yilmaz. Le parole…

Confermata la missione di Meluso, direttore sportivo del Lecce, per Burak Yilmaz. Un viaggio in Turchia, fissato per lunedì, con la fiducia di poter arrivare a una soluzione don il Besiktas. Yilmaz nelle ultime ore ha dichiarato di voler restare in Turchia, ma non avrebbe potuto fare diversamente visto che è sotto contratto. Il Lecce di sicuro ci proverà e lo conferma il fatto che non sia stato cancellato il viaggio in Turchia.

Foto: Fanatik