L’indiscrezione: Lecce, nelle prossime ore ultimo tentativo per Stulic

19/08/2025 | 23:10:27

Il Lecce ha ormai ceduto Nikola Krstovic all’Atalanta e si è messo alla ricerca del sostituto. Se la cessione di Krstovic fosse andata in porto qualche settimana prima, il Lecce avrebbe potuto chiudere per qualche obiettivo che si è poi accasato (anche in Italia). Ci sono conferme sul forte gradimento per Nikola Stulic, serbo classe 2001 in forza allo Cherleroi, ma il diretto interessato ha fin qui manifestato l’intenzione di restare nel suo attuale club fino alla scadenza del contatto prevista per il prossimo giugno. Nelle prossime ore il Lecce farà un ultimo tentativo prima di virare su un altro obiettivo.

FOTO: Sito Cherleroi