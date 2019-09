L’indiscrezione: Lecce-Babacar, ultimo incontro per le firme

Il Lecce lo aveva già preso, qualche settimana fa, ma Babacar aveva indugiato. Poi ieri – come vi abbiamo raccontato – la nuova apertura dell’attaccante alla destinazione salentina. E ora, dopo che la trattativa è andata avanti nelle ultime ore (scavalcata la concorrenza di Hellas e Spal), è in corso un ultimo incontro tra le parti per cercare di arrivare alla giusta quadratura prima delle firme.

Foto: zimbio