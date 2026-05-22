L’indiscrezione: le strade del ds Tognozzi, una porta in Serie A

22/05/2026 | 19:20:12

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato in un video che “un ritorno sarebbe stato giusto” in riferimento alla Juventus e a un direttore sportivo. Stiamo parlando di Matteo Tognozzi, attualmente al Rio Ave e che potrebbe fare un’esperienza altrove. Il Nottingham Forest lo prenderebbe volentieri, ma Tognozzi spera di tornare in Serie A. È il famoso “giusto ritorno” si può materializzare perché tra la Juventus e il giovane dirigente ci sono stati contatti proficui, con il gradimento di Luciano Spalletti che lo conosce bene. Ma dobbiamo aspettare il confronto tra allenatore e proprietà bianconera, mentre al momento per Tognozzi non è calda l’ipotesi Roma.

Foto: X Juve