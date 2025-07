L’indiscrezione: le strade Atalanta per il dopo Retegui. C’è sempre Lucca

09/07/2025 | 23:55:37

L’Atalanta ha ormai ceduto Mateo Retegui all’Al-Qadsiah e si deve attivare per un sostituto. Se poi dovesse partire Lookman, le mosse dovrebbero essere almeno. Teniamo conto che il club punta molto su Scamacca ma che quest’ultimo è reduce da un grave infortunio e avrà bisogno di tempo per trovare la migliore condizione. Alcuni nomi ve lo abbiamo anticipati, per esempio quelli di Lorenzo Lucca (cercato a gennaio e sondato giorni fa) e Giacomo Raspadori (obiettivo dalla scorsa estate quando il Napoli lo aveva ritenuto incedibile, vedremo se le cose cambieranno). In lista dei nerazzurri ci sono anche Nikola Krstovic e Andrea Pinamonti. Abbiamo parlato anche di Daghim, vecchio pallino classe 2005 del Salisburgo, e ci possono essere new entry, a maggior ragione se la Dea decidesse di prenderne due.

Foto: Instagram Lucca