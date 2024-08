L’indiscrezione: Lazio, qualche sirena (anche turca) per Vecino

Matias Vecino è dentro la Lazio, ma non possiamo escludere al cento per cento una sua cessione entro questa sessione di mercato. Non fosse altro perché il suo contratto è in scadenza tra meno di un anno. Per l’uruguaiano ci sono stati sondaggi nelle ultime ore, anche dalla Turchia (indizi sullo stesso Besiktas). Vedremo se ci saranno cose concrete, fermo restando che la priorità della Lazio è quella di trovare una sistemazione a Basic e Akpa-Akpro.

Foto: Instagram Vecino