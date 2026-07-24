L’indiscrezione: Lazio, la verità su Espì. E le necessità in uscita

24/07/2026 | 23:59:36

Il profilo di Carlos Espì è stato accostato alla Lazio, in realtà è un profilo che intriga. Ma la valutazione del ventenne di proprietà del Levante è di almeno 20-22 milioni (c’è una clausola da 25) e serve una formula creativa, sapendo che la concorrenza non manca. La formula creativa sarebbe un prestito anche molto oneroso con obbligo di riscatto a condizioni semplici. E serve soprattutto qualche uscita, in modo particolare quella di Ratkov (qualcosa si sta muovendo) considerato che Dia (ideale per il 4-2-3-1, dietro la punta fece molto bene con Baroni) e Noslin non sono considerato sul mercato. La Lazio sta valutando diverse situazioni, la Fiorentina ha proposto Piccoli (come già anticipato) ma ci siamo fermati a quei dialoghi allo stato embrionale. Per Kennedy del Fluminense siamo in una fase di stand-by.

Foto: Instagram Ratkov