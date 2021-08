L’indiscrezione: Lazio, la strategia di mercato dei prossimi giorni. Almeno un altro esterno offensivo

La Lazio ha sbloccato l’Indice di Liquidità, ha ufficializzato Pedro, Hysaj, Felipe Anderson e gli altri acquisti, non tanto stranamente ha evitato di fare la stessa cosa per Kamenovic. Ricordiamo che l’esterno sinistro è un extra-comunitario, quindi è l’ennesima conferma che la Lazio sta aspettando Kostic, suo obiettivo da almeno un paio di mesi.

L’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte ha avuto rassicurazioni sulla sua partenza, malgrado le smentite mediatiche del club tedesco, c’è stato anche un incontro tra l’agente Ramadani e Igli Tare, si tratta soltanto di avere pazienza. L’alternativa resta Brekalo del Wolfsburg, gli altri sono più defilati.

La domanda è: l’arrivo di Kostic dipende dalla cessione di Correa? Non è detto, perché alla Lazio comunque un altro esterno serve e per Correa si cercherà una soluzione, dopo aver memorizzato che l’Inter sta andando forte, fortissimo su Thuram del Borussia Moenchengladbach. Per quanto riguarda il centrocampista Basic, c’è poco da aggiungere: la Lazio ha fatto tutto con il Bordeaux, ha l’accordo da tempo con il classe 1996 in scadenza di contratto, si tratta soltanto di avere un minimo di pazienza.

Foto: Twitter Europa League