L’indiscrezione: Lazio in chiusura per Diogo Leite. I dettagli. E Romagnoli…

30/01/2026 | 17:20:19

La vicenda Romagnoli può ancora avere spiragli, il mercato in Qatar chiude domani e l’Al-Sadd di Roberto Mancini spera sempre in una svolta dell’ultimo minuto. Nel frattempo la Lazio ha deciso di procedere in direzione Diogo Leite, il difensore centrale portoghese classe 1990 in scadenza di contratto con l’Union Berlino. Ci sono accordi sia con il club tedesco, 3,5 milioni per il cartellino, che con il diretto interessato che firmerà un triennale. A prescindere da Romagnoli, la Lazio è in chiusura per Diogo Leite.

Foto: sito Lazio