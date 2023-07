L’indiscrezione: Lazio, i dialoghi Cairo-Lotito a prezzi alti. E ora le scelte

Samuele Ricci è nella lista di Sarri, quindi della Lazio, dallo scorso 30 marzo. Forse il profilo italiano che intriga di più in quel ruolo davanti alla difesa, viene considerato un talento fin dai tempi dell’Empoli. Sarri lo allenerebbe al volo. Ci sono stati contatti tra Cairo e Lotito, la valutazione non è inferiore ai 25 milioni. Per il Torino sarebbe un problema perderlo, stiamo parlando di un punto di riferimento assoluto per Juric. È stato sfiorato il discorso relativo a Sanabria, ma la pista estera intriga molto e Admouni resta un nome caldo, tenendo conto dei recentissimi contatti per Castellanos. A centrocampo bisogna avere pazienza, Torreira resta un nome caldo, probabilmente il più abbordabile. Mezz’ala post Milinkovic-Savic: bisogna aspettare la decisione di Zielinski, pallino da anni e alle prese con gli spifferi arabi, mentre Gedson Fernandes era nella famosa lista del 30 marzo. Terzino sinistro: piace Corrado della Ternana, ma la priorità resta Pellegrini con Kerkez sempre sullo sfondo malgrado i suoi post social di grande frenesia. Esterno offensivo: il banco salterebbe soltanto se si decidesse di andare all’assalto di Berardi, siamo ancora fermi. Hudson-Odoi è in lista, qualche nome scivola. Le sorprese? Certo ma non un nome al giorno, alcuni improponibili, che creano solo confusione. Meglio restare fermi su quelli davvero dentro, un giorno ci sarebbe da pubblicare la lista completa. E lo faremo. Noi per ora restiamo sui nomi che hanno i riflettori addosso.

Foto: twitter Lazio