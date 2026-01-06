L’indiscrezione: Lazio, da Guendouzi a Toth-Fabbian e le mosse per l’attacco

06/01/2026 | 23:05:30

La Lazio ha chiuso l’operazione più importante della sessione invernale, serviva l’attaccante e ora mancano soltanto gli aspetti burocratici per Petar Ratkov, classe 2003 dal Salisburgo. Adesso la Lazio cercherà di dedicarsi agli altri reparti, in giornata c’è stato un altro tentativo per Loftus-Cheek ma il Milan non è intenzionato a privarsene, era ed è la prima scelta di Sarri. Ci sono stati dialoghi con il Ferencvaros per Alex Toth, classe 2005, ma non è una trattativa completata. L’offerta al Bologna per Fabbian è di 12 milioni più bonus, al club rossoblù – come anticipato ieri – piace Fazzini della Fiorentina. Su Daniel Maldini, proposto da giorni, verrà presa una decisione definitiva, non era considerata una priorità. L’Atalanta ha dato apertura, non solo alla Lazio, serve lo scatto decisivo. E nel frattempo Insigne è ancora in attesa. Su Guendouzi c’è poco da aggiungere: il Fenerbahce è in pressing, ha il sì del diretto interessato, la Lazio chiede 30 milioni più bonus, si lavorerà per trovare tutti gli incastri.

Foto: Instagram Lazio