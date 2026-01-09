L’indiscrezione: Lazio, contatti vivi per Toth. Ma ora…

La Lazio mantiene vivi i contatti per Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros classe 2005, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva nei giorni scorsi. Ci sono state un paio di call nelle ultime ore, il club biancoceleste conosce le condizioni: la richiesta è di 15 milioni più bonus, la Lazio offre qualcosa in meno ma è pronta al rilancio rispetto alla proposta iniziale di circa 10 milioni più bonus. Ma il club almeno in queste ore vuole aspettare perché i contatti per Timber sono ancora in corso, pur essendoci concorrenza per un calciatore in scadenza di contratto con il Feyenoord. Dalla lista non va escluso Fabbian, anche se non viene considerato una mezzala pura.

Foto: sito Ferencvaros