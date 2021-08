L’indiscrezione: Lazio, come nasce l’idea Zaccagni. Ma la priorità resta Kostic

La Lazio vuole Kostic. E Kostic vuole la Lazio, come abbiamo raccontato già circa due mesi fa. E quindi resta la priorità: ci sono accordi sia con l’esterno serbo che con l’Eintracht Francoforte, la Lazio sta lavorando per sistemare Kamenovic (Genoa o altrove) che non può essere tesserato altrimenti non sarebbe libero il posto per Kostic. La Lazio con Zaccagni vuole soltanto cautelarsi in caso di intoppi: è un profilo che piace ma più da 4-3-1-2 che da 4-3-3. Mentre Kostic sarebbe il passaggio perfetto per il 4-3-3, conviene aspettare.

