L’indiscrezione: Lazaro, offerta ufficiale del Newcastle. I dettagli

Valentino Lazaro viaggia spedito verso il Newcastle, come anticipato due giorni fa. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. In ogni caso dettagli, di sicuro il Newcastle ha intenzione di investire sul cartellino, il profilo piace molto. L’Inter aspetta Moses già liberato dal Chelsea, con il gradimento di Conte che lo conosce bene. Atteso il via libera del Fenerbahce che aspetta Ricardo Rodriguez.

Foto: sito ufficiale Inter