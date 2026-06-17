L’indiscrezione: l’Avellino vuole affondare per Ilie. Conferme su Faticanti, Pecorino (e non solo)

17/06/2026 | 23:35:05

L’Avellino è molto attivo sul mercato. Un profilo che è emerso nelle ultime ore è quello di Rares Ilie, trequartista romeno classe 2003 di proprietà del Nizza, che ha avuto esperienze in Italia sia con l’Empoli che con il Catanzaro. L’Avellino vuole investire sul cartellino, lo ritiene tecnicamente molto interessante e in grado di imporsi. Vedremo gli sviluppi. Gli altri nomi sono quelli che vi abbiamo raccontato in anteprima: da Faticanti, riscattato dalla Juve, per il centrocampo, a Pecorino (sempre di proprietà Juve) per l’attacco, senza dimenticare Artistico della Lazio. Andiamo oltre, altre conferme: per la fascia destra ci sono Lulli della Roma e Dembelè del Mantova, ma il club irpino insisterà per Kouadio della Fiorentina. A sinistra in lizza anche Cocchi dell’Inter, ma resiste Moruzzi della Juve. E ci saranno valutazioni su Pietrelli, un altro nome già segnalato, reduce dal prestito di Venezia e sempre di proprietà del club bianconero.

foto sito empoli