﻿L’indiscrezione: l’Avellino valuta anche Riccio (seguito dal Bari) e Reale per la difesa

23/12/2025 | 19:45:37

Un paio di difensori centrali con calma dopo aver definito l’operazione Sala per la corsia mancina. L’Avellino avrebbe voluto affondare per Dellavalle di proprietà del Torino, ma il Modena per il momento non intende rinunciarvi. Piace Riccio della Samp, seguito anche dal Bari, esattamente come è confermato l’interesse – già anticipato – per Felipe Pedro della Juventus e Giacomo Stabile di proprietà dell’Inter ma adesso alla Juve Stabia. Nel caso in cui non fosse possibile arrivare a Stabile, l’Avellino ci proverebbe per Filippo Reale, classe 2006 di proprietà della Roma e in prestito sempre a Castellammare.

Foto: X Avellino