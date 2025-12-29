L’indiscrezione: l’Avellino insiste per il difensore centrale Reale

29/12/2025 | 16:04:30

L’Avellino cerca un paio di difensori centrali Under. E ci sono conferme su un nome che avevamo segnalato lo scorso 23 dicembre, si tratta di Filippo Reale classe 2006 di proprietà della Roma adesso alla Juve Stabia. Come già anticipato, nella lista del club irpino ci sono anche Felipe Pedro della Juventus, Giacomo Stabile sempre della Juve Stabia (proprietà Inter) e Riccio della Samp (seguito anche dal Bari).

foto twitter avellino