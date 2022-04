L’indiscrezione: l’Avellino guarda anche al futuro, tesserato Djibril Nana

Adesso è ufficiale: con l’arrivo del transfer dalla DFB (Federazione calcio tedesca), è stato ratificato il tesseramento per l’Avellino del terzino sinistro Djibril Aurel Djeukam Nana – classe 2003 – ex Bayern Monaco e Stoccarda.

L’operazione si è conclusa con la consulenza e l’assistenza dell’agente sportivo Christian Bosco, rinomatamente specializzato nel mercato dei trasferimenti dei calciatori di origine africana.

Con questo colpo, il Club del Presidente D’Agostino, attraverso l’attento e puntuale lavoro del Ds Enzo De Vito e del suo staff, conferma di puntare in alto sia nell’immediato che nel futuro, per riportare l’Avellino calcio ai fasti che merita.