L’indiscrezione: l’Avellino cerca un trequartista. I nomi e le gerarchie

10/06/2026 | 23:50:49

L’Avellino cerca un attaccante (Artistico e Pecorino i nomi che vi abbiamo anticipato) e si congederà da Roberto Insigne e Patierno. Ma l’idea è quella di prendere un centrocampista duttile che possa fare il trequartista. Ci sono tre o quattro nomi in lista, forse anche una gerarchia. Un posto in evidenza ce l’hanno Hasa (proprietà Napoli) e Olzer, in lista Girma (che Nesta ha avuto a Reggio Emilia) e Maistro.