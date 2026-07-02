L’indiscrezione: Laurienté-Besiktas, contatti ancora vivi. La richiesta Sassuolo

02/07/2026 | 23:58:03

Quasi un mese dopo la nostra esclusiva (era il 4 giugno), il Besiktas continua a insistere per Armand Laurienté. Una richiesta precisa di Vincenzo Italiano che aveva inseguito senza successo l’esterno offensivo (reduce da un’ottima stagione) fin dai tempi del Bologna. Nel frattempo hanno sondato altri club francesi, possiamo aggiungere che la proposta del Besiktas di 20 milioni deve essere migliorata, per il Sassuolo serve una base di almeno 25 milioni.

Foto: sito Sassuolo