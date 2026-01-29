L’indiscrezione: l’Atalanta delusa da Lookman. Ora il Fenerbahce può riprovarci

29/01/2026 | 16:40:39

Ademola Lookman ha deluso l’Atalanta all’interno di una prestazione sconfortante da parte di tutta la squadra ieri sera in Belgio. Ma Lookman ha completamente steccato, deconcentrato e poco incisivo. E così l’Atalanta ascolterà offerte in questi ultimi giorni di mercato, a partire dal Fenerbahce che – come svelato – ci aveva provato seriamente lo scorso settembre ma era stato respinto al mittente. I turchi hanno avuto contatti nelle ultime ore e hanno proposto un mega ingaggio a Lookman che ci sta riflettendo. Anche il Galatasaray nelle scorse settimane aveva dimostrato gradimento, ma adesso il Fenerbahce vuole riprovarci. L’Atalanta chiede molto meno dei 45 milioni e passa della scorsa estate quando l’Inter era andata in pressing. Anche perché il contratto di Lookman scade tra meno di un anno e mezzo, ora tocca al Fenerbahce convincere il club di Percassi con un’offerta congrua.

Foto: Instagram Lookman