L’indiscrezione: Lasagna entro domani nel ritiro del Bari

Kevin Lasagna è il colpo a sorpresa del Bari, come vi abbiamo anticipato in tarda mattinata. In lizza c’era anche Moro, ma il club pugliese ha virato sull’ex Udinese. Avevamo aggiunto in un secondo lancio che era stato raggiunto un accordo con l’attaccante, via libera del Verona in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Bari. Confermiamo ulteriormente: entro domani Lasagna raggiungerà in ritiro i suoi nuovi compagni.

Foto: Instagram Lasagna