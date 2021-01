L’indiscrezione: Lakicevic-Reggina, visite. Il punto sull’attacco

Ivan Lakicevic alla Reggina: notizia di ieri, l’esterno svincolato ex Genoa e Venezia sta facendo le visite. Gabriele Rolando al Bari: sorpresa dell’8 gennaio, ormai non più visto che si è messo completamente a disposizione del nuovo club. Il punto sull’attacco: è ancora in corso un summit con Il Genoa per Petrelli per la completa definizione, prosegue il pressing per Iemmello per battere la concorrenza del Frosinone. Resta per ora in stand-by Tramoni, esterno francese del Cagliari. Ha completato le visite e si è già allenato.

Foto: Logo Reggina