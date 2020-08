L’indiscrezione: la Triestina ci prova per Rapisarda della Samb

La Triestina ha molte ambizioni, si prenota per un campionato di vertice. Ha già ufficializzato diversi colpi, ora ha individuato nel terzino Francesco Rapisarda un obiettivo da cogliere per la fascia destra. Rapisarda è un pilastro della Sambenedettese ma non ha un contratto lungo. E la Triestina ci prova.

Foto: logo Triestina