L’indiscrezione: la strategia Milan tra Fullkrug e occhi aperti (da settembre) su Vlahovic

15/12/2025 | 20:35:40

Il Milan deve prendere un attaccante da subito, a prescindere dalla decisione su Gimenez, tra l’altro alle prese con grossi problemi alla caviglia Sabato scorso vi avevamo raccontato come al Milan fosse stato proposto Niclas Fullkrug, ormai in rotta di collisione con il West Ham, citando i pro e i contro dell’operazione. I contro sono un rendimento recentemente non all’altezza, i pro sono rappresentati da un’operazione con costi minimi, puntando sul desiderio di Fullkrug (uomo d’area che ha dimostrato le sue qualità prima di lasciare la Bundesliga) di ribadire le sue doti. Situazione che può avere un’evoluzione. In questo modo il Milan rinvierebbe alla prossima estate il vero investimento sull’attaccante. E dalla Spagna sono arrivate conferme sull’interesse mai sopito per Dusan Vlahovic, attualmente infortunato. Conferme perché a settembre, dopo quanto raccontato durante la sessione estiva, vi avevamo svelato che il Milan avrebbe continuato a seguire con molta attenzione l’evolversi della situazione. Per gennaio ma anche per giugno visto che l’infortunio porterà a un rientro del serbo non prima di marzo. Ma il Milan continuerà a lavorarci, puntando sul grande rapporto tra Allegri e Vlahovic, aspettando la sua decisione – passaggio fondamentale – senza abbassare il pressing e nel tentativo di battere la concorrenza. Ci sarà tempo.



