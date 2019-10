L’indiscrezione: la Samp valuta le richieste di Ranieri. E Iachini aspetta

La Samp è ancora a caccia del sostituto di Eusebio Di Francesco. I profili rimasti in lizza sono due: Claudio Ranieri e Beppe Iachini. In giornata c’è stato un incontro a Roma con l’ex tecnico del Leicester, che ha aperto a Massimo Ferrero e che ha fatto richieste (economiche e tecniche) importanti. E la Samp sta valutando. Iachini intanto resta alla finestra, aspetta di capire se andrà in porto l’accordo con Ranieri o eventualmente potrà diventare lui l’erede di Di Francesco. Ma ora i riflettori sono tutti puntati su Ranieri.

Foto: Twitter ufficiale Roma