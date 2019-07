L’indiscrezione: la Samp frena su Rigoni. Le ultime su Praet e Verdi

La Samp ha momentaneamente frenato per Emiliano Rigoni, l’esterno in uscita dallo Zenit quando verrà individuato il suo sostituto. Rigoni piace moltissimo a Di Francesco, ma la formula e la cifra richieste – appena sotto i 15 milioni – sono ritenute eccessive. La Samp continua a sperare di sbloccare l’operazione Verdi dopo aver memorizzato da tempo il pressing del Torino. Ma per andare sull’attaccante del Napoli serve un’altra cessione, individuata in Praet. Quest’ultimo resta sempre il profilo più gradito a Giampaolo, ma bisogna mettere d’accordo tutti i responsabili di mercato in casa Milan. Per ora la Samp aspetta e il diretto interessato anche, in assenza di

offerte allettanti da parte di club prestigiosi.

Foto: Twitter ufficiale Zenit