L’indiscrezione: la Samp aspetta Faggiano. Poi Conti, Pezzella e Cutrone

Nei prossimi giorni arriverà la firma dicome nuovo direttore sportivo della. Poi scatterà il mercato con un paio di colpi che – come già raccontato – sono abbastanza indirizzati da giorni. Si tratta di, in uscita dal Milan quando i rossoneri troveranno il vice Calabria, e diattualmente a Parma. Pezzella ha avuto anche una proposta dall’Atalanta (che marca da vicino Frabotta) ma alla Samp sarebbe titolare e poi D’Aversa lo conosce benissimo. Bisogna prima aspettare che il club blucerchiato tra una sistemazione a un esterno, Depaoli compreso, poi sarà perfezionata l’operazione Pezzella. Conferme su quanto scritto ieri dal Secolo XIX, in relazione all’interesse per: l’attaccante non rientra nei piani del Wolverhampton, il suo agente Pastorello l’ha nuovamente proposto a Ferrero e ci possono essere margini.