L’indiscrezione: la Salernitana vuole migliorare l’offerta per Saric

La Salernitana ha conquistato tre punti importanti contro la Reggiana e adesso lavora per migliorare l’organico. Dopo la rivoluzione delle ultime settimane, il club non ha perso di vista il centrocampista Dario Saric, classe 1997, di proprietà del Palermo. L’intenzione è quella di migliorare l’offerta per un altro rinforzo di qualità. Saric ha altre due offerte, ma la Salernitana ci proverà ancora.

Foto: Instagram Saric