L’indiscrezione: la Salernitana alza il pressing per il difensore Riccio della Juve

La Salernitana cerca un difensore centrale e lo ha individuato in Alessandro Pio Riccio, classe 2002 di proprietà della Juventus e reduce dal prestito di Modena. Un profilo molto interessante che attualmente non si sta allenando con la prima squadra bianconera. Riccio ha altre richieste in B, la Salernitana nelle ultime ore ha alzato il pressing ma servono gli accordi definitivi.

Foto: Instagram personale