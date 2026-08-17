L’indiscrezione: la Roma va oltre Mora. Contatti sempre vivi per Malick Fofana

17/08/2026 | 16:13:44

La Roma sta definendo l’operazione Rodrigo Mora con il Porto, un colpo voluto e cercato aspettando gli ultimi passaggi, ma non ha intenzione di fermarsi. Arriverà un altro attaccante, magari senza troppa fretta, tuttavia esiste l’intenzione di fare un altro innesto in quel settore. Occhio a Malick Fofana, esterno offensivo classe 2005 di proprietà dell’Olympique Lione, che la Roma ha cercato nei primi giorni di agosto e soprattutto – come riportato in esclusiva il 14 agosto – anche nel bel mezzo dell’operazione Mora. E non ha intenzione di fermarsi, dopo aver memorizzato che la valutazione (lo abbiamo già svelato) è scesa abbondantemente sotto i 40 milioni. Senza fretta perché Fofana sarà impegnato da domani e per un’altra settimana abbondante nei preliminari di Champions, ma con grande attenzione. Lo specialista belga è stato cercato da altri club, ma la Roma non molla e ha il gradimento di Malick.

Foto: Instagram Fofana