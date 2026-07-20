L’indiscrezione: la Roma non molla Tresoldi. Ma ora c’è una necessità
20/07/2026 | 23:40:53
In pista per Nicolò Tresoldi da una ventina di giorni, come già raccontato, vale un concetto svelato lo scorso 9 luglio: la Roma intende chiudere a prescindere dal futuro di Dovbyk (evidentemente in uscita). Ma aspettare che parta prima di procedere all’operazione significherebbe correre il serio rischio dell’inserimento di una concorrenza ben presente da giorni (in Premier e in Bundesliga) che apprezza il classe 2004. Dopo aver perfezionato l’operazione Summerville, la Roma si concentrerà sull’attaccante, sa già che il Bruges chiede una trentina di milioni. L’idea è quella di giocare di anticipo, come minimo provarci.