L’indiscrezione: la Reggina su Guida e Sylla per l’attacco. In lista anche Mbakogu e Panattoni

06/01/2026 | 10:48:24

Reduce da sei vittorie consecutive, la Reggina è risalita prepotentemente nel girone I di Serie D e non ha smesso di pensare all’attaccante. Ci possono essere novità nelle prossime ore, il club cerca un profilo importante. In cima alla lista c’è Angelo Guida, classe 2002 della Cavese, ma occhio anche a Youssouph Ceikh Sylla, classe 1998, in uscita da Foggia. Valutazioni in corso anche su Jerry Mbakogu del Gela e Matteo Panattoni di proprietà del Livorno.

Foto: Logo Reggina