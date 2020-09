L’indiscrezione: la Reggina può pagare la clausola per l’attaccante svedese Vasic

La Reggina sta per prendere Nikola Vasic, un attaccante svedese classe 1991, gigante di 193 centimetri, punta centrale dell’Akropolis. Confermate le indiscrezioni arrivate nella notte dalla Grecia con un particolare da correggere: Vasic non è svincolato, come scrivono, ma la Reggina ha ormai quasi deciso di pagare la clausola. Trattativa in stato avanzato, mancano gli ultimi dettagli. Nell’ultima stagione, Serie B svedese, il gigante svedese ha realizzato nove gol. E adesso si prepara per una nuova esperienza nella B italiana, Messi a posto gli ultimi dettagli sarà programmato l’arrivo di Vasic per visite e firma.

Foto: logo Reggina