L’indiscrezione: la Reggina e Trocini si separano. Pergolizzi sempre più in pole

La Reggina e Bruno Trocini si separano dopo una stagione che ha visto la squadra amaranto giocare la finale playoff in Serie D. È una decisione ormai presa e che è sul punto di essere annunciata. In pole per la panchina della Reggina da settimane c’è Rosario Pergolizzi che potrà essere ufficializzato soltanto quando scadrà – a fine mese – il contratto che lo lega al Campobasso.

Foto: instagram Campobasso