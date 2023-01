L’indiscrezione: la Reggina aspetta una risposta da Ionita e blocca Bondo

La Reggina non si è ancora arresa per Artur Ionita che nel pomeriggio aveva dato una disponibilità di massima. Poi si è inserito il Modena. La Reggina ha aspettato una risposta, ma il centrocampista ha deciso di accettare la proposta del Modena, al Pisa in cambio andrà il centrocampista Gargiulo. La Reggina si è cautelata chiudendo Warren Bondo, classe 2003 del Monza, in prestito secco.

Foto: Instagram Monza