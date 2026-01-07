L’indiscrezione: la Reggiana avanza per Belardinelli e Buso

07/01/2026 | 13:42:16

La Reggiana cerca rinforzi e ha impostato un paio di trattative che possono andare fino in fondo. Stiamo parlando del centrocampista Luca Belardinelli, classe 2001 di proprietà dell’Empoli, nella scorsa stagione in prestito al Sudtirol, e dell’attaccante Nicolò Buso, 26 anni il prossimo febbraio, in uscita dal Catanzaro. Per il centrocampo la Reggiana ha fatto, come raccontato, un tentativo anche per Coulibaly ma per il momento il Sudtirol non intende liberarlo.