Alla continua ricerca di talenti anche per l’Under 23, la Juventus sta studiando il profilo di Federico Macca, centrocampista classe 2003 attualmente in azione con la Virtus Francavilla. Il suo cartellino è di proprietà dell’Entella, per il momento la Juve lo sta monitorando in attesa di decidere se uscire allo scoperto.

Foto: Instagram Macca