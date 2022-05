L’indiscrezione: la Fiorentina per ora è fredda anche su Gollini. La verità su Vicario

Un portiere per la Fiorentina? Si, ma con calma. Prima va trovata una soluzione per Dragowski in scadenza tra un anno, il Bournemouth resta interessato. Negli ultimi giorni sono circolate voci su Pierluigi Gollini che non ha avuto una grande stagione con il Tottenham. Ma la Fiorentina non intende risolvere i problemi degli altri: se sceglierà un nuovo portiere, lo farà in modo ponderato.

Vi abbiamo detto che anche per Vicario non sono stati fatti passi in avanti e non è detto che ce ne siano. Confermiamo che Vicario è un nome importante, come anticipato nei giorni scorsi, per la porta del Napoli, a maggior ragione quando verrà fatta completamente chiarezza su Meret e Ospina. Chiariamo anche quanto scritto recentemente da un sito napoletano che ci cita senza un perché: noi abbiamo fatto solo il nome del Napoli su Vicario, non quelli di altre due o tre squadre. La Lazio su Vicario? Sarri ha chiesto Carnesecchi, considerando l’impossibilità o quasi di arrivare a Kepa. Soltanto se non fosse possibile arrivare a Carnesecchi, la Lazio ci sta lavorando, entrerebbero in lizza altri profili (compreso Vicario).

Foto: Twitter Empoli