L’indiscrezione: la Fiorentina lavora per Cabral. Amrabat verso il Tottenham. E Kalimuendo in agenda per luglio

Cabral è il nome sempre più caldo per l’attacco della Fiorentina. Il presidente del Basilea ha detto di essere preparato alla cessione, in fondo già ad agosto un’autorevole fonte svizzera lo aveva spinto verso i viola in caso di cessione di Vlahovic. Può darsi anche che la Fiorentina debba aggiungere qualche bonus rispetto alla base di 14-15 milioni, ma la strada è tracciata. Intanto, Amrabat viaggia spedito verso il Tottenham. E la Fiorentina ha un’altra traccia per l’estate: piace Arnaud Kalimuendo, classe 2002, di proprietà del PSG e ora in prestito al Lens.

FOTO: Logo Fiorentina