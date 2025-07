L’indiscrezione: la Cremonese alza il pressing, vuole Zerbin

12/07/2025 | 17:46:06

Alessio Zerbin in orbita Cremonese: dopo l’esclusiva di pochi giorni fa, possiamo confermare il forte gradimento dei grigiorossi per l’esterno offensivo. C’è stato un sondaggio con il Napoli, adesso la Cremonese ha intenzione di alzare il pressing per anticipare la concorrenza di un paio di club di Serie A (Pisa compreso). Lo stesso Zerbin ha aperto al trasferimento, ora serve arrivare agli accordi definitivi.

FOTO: Instagram Zerbin