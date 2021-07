L’indiscrezione: Kyeremateng, altri tre anni a Teramo

Nigel Kyeremateng riparte da Teramo. Dopo essersi svincolato lo scorso giugno, l’attaccante italoghanese classe 2000 (ex Milan e Novara), già tesserato con la società del presidente Iachini nella seconda parte della scorsa stagione, ha firmato un triennale. La trattativa è stata portata avanti e conclusa dell’agente Christian Bosco che ha dichiarato: “Ringrazio il Teramo per la fiducia, sono certo che questa sarà la stagione della consacrazione per il mio assistito”.