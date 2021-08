L’indiscrezione: Kostic-Lazio, domani giorno chiave. Lui ha scelto

Filip Kostic vuole solo Lazio. Ora se n’è accorto anche chi non credeva minimamente al suo arrivo, troppo facile con il “copia-incolla”. Per la verità Kostic ha scelto la Lazio da settimane e settimane, ha un accordo totale e aveva chiesto all’Eintracht di liberarlo. Il tira e molla su bonus, formula, eventuali e varie hanno portato il club tedesco a chiedere di rinviare i discorsi a domenica.

Kostic non l’ha presa bene, chiaramente la sua decisione di non presentarsi per l’allenamento e quindi per la prossima gara non l’ha messo certo in buona luce. Ma lui vuole che venga mantenuto l’impegno, la Lazio è l’occasione della sua vita, domani sarà un giorno chiave per provare a sbloccare e per non arrivare alle ultime 48-72 ore di mercato.

Foto: Twitter Uefa Europa League