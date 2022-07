L’indiscrezione: Kim-Napoli, via libera tra stanotte e domattina. Conferme totali su Neto

Kim vede il Napoli, ma ormai non esisteva alcun tipo di dubbio. Il via libera per il difensore coreano è atteso tra stanotte e domattina, in modo da poter organizzare le visite e tutto il resto. Il Napoli pagherà la clausola di circa 20 milioni, assicurerà un ingaggio non troppo lontano – con i bonus – dai 3 milioni a stagione, inserirà una nuova clausola tra 40 e 45 milioni attivabile quasi sicuramente dal secondo anno. Insomma, ultimi passaggi burocratici. Il Napoli presto libererà Petagna per il Monza in modo da accogliere Simeone. E ci sono conferme totali rispetto all’anticipazione firmata Marca diversi giorni fa: il portiere Neto è stato proposto al Napoli, può liberarsi dal Barcellona, ha diverse altre proposte ma gradirebbe il ritorno in Italia e una soluzione che gli permetterebbe di giocare in Champions. Al Napoli piace anche Kepa che ha un ingaggio molto più alto, ecco perché la pista Neto può entrare presto nel vivo.

Foto: twitter Fenerbahce