L’indiscrezione: Kim-Napoli, il contratto entro stasera. Poi il via libera per le visite

Kim Min-Jae e il Napoli: aria di svolta da 4 giorni , ma stavolta svolta davvero. Il complicatissimo contratto che lo legherà al club azzurro per cinque anni (probabilmente tre anni più due di opzione) sta per essere letto e sottoscritto in tutti i dettagli. Operazione che verrà definita entro stasera, al massimo nella giornata di domani, in modo da permettere al difensore coreano, ormai ex Fenerbahce di raggiungere l’Italia, sottoporsi alle mediche e aggregarsi alla seconda parte del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Kim guadagnerà con i bonus una cifra vicina ai 3 milioni a stagione, ci sarà una clausola tra i 40 e i 45 milioni valevole tra il secondo e il terzo anno di impegno. Dettagli che stanno per essere perfezionati in modo da consegnare a Spalletti il difensore centrale da sempre in cima alla lista.

Foto: instagram Kim