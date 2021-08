L’indiscrezione: Kean sempre più vicino alla Juve. I dettagli

Un solo nome al comando, da due giorni, per l’attacco della Juve. Si tratta di Moise Kean per un ritorno che ha il placet di Allegri e che si sta materializzando sempre di più. Gli altri identikit accostati al club bianconero dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United avevano perso consistenza fin da subito. Tutto questo perché Kean ha le caratteristiche per coprire più ruoli in attacco. Ieri avevamo aggiunto, dopo l’esclusiva di giovedì, che ci sarebbero stati contatti con l’Everton per chiudere l’operazione. Contatti in corso che si stanno perfezionando per risolvere gli ultimi dettagli per una formula che possa prevedere un prestito con diritto-obbligo di riscatto. Abbiamo detto e ripetiamo che se ci fosse l’opportunità, la Juve farebbe un altro colpo in attacco. Il profilo più intrigante è quello di Mauro Icardi ma per il momento dobbiamo aspettare l’evoluzione della vicenda Mbappé -Real.

Foto: Twitter Evetton