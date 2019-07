L’indiscrezione: Karamoh, il Parma resta in pole. Si studia la formula

Yann Karamoh è in cima alla lista del Parma da mesi. L’attaccante esterno di proprietà dell’Inter, che nell’ultima stagione ha giocato al Bordeaux, piace ai ducali da tempo, come vi avevamo raccontato in esclusiva lo scorso gennaio. E negli ultimi giorni il Parma è tornato alla carica, si studia la formula che porti alla giusta quadratura con l’Inter. Ma i gialloblù restano in pole per Karamoh.

Foto: Instagram personale Karamoh